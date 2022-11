USA: la Fed relève son taux de 0,75 point de pourcentage à 3,75-4,00%

Washington (awp/afp) - La banque centrale américaine (Fed) a relevé mercredi de 0,75 point de pourcentage son taux directeur, désormais situé entre 3,75% et 4,00%, son plus haut niveau depuis janvier 2008 face à la forte inflation, et alors que la récession menace l'économie.

Les responsables de la Fed, par ailleurs, disent anticiper "que de nouvelles hausses des taux seront appropriées". Ils indiquent cependant que les effets sur l'économie des relèvements déjà effectués devront être pris en compte pour en établir le rythme, potentiellement plus lent, lors des prochaines réunions, selon un communiqué publié à l'issue de ses deux jours de réunion.

afp/al