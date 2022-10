USA: la Fed relèvera ses taux jusqu'à ce que l'inflation soit sur la voie des 2%

Washington (awp/afp) - La banque centrale américaine (Fed) relèvera ses taux et maintiendra une politique monétaire restrictive jusqu'à ce que l'inflation soit durablement en train de ralentir, a affirmé jeudi Lisa Cook, une gouverneure de la Fed, qui prononçait son premier discours depuis sa prise de fonctions.

"Le rétablissement de la stabilité des prix nécessitera probablement des hausses de taux continues, puis le maintien d'une politique restrictive pendant un certain temps jusqu'à ce que nous soyons convaincus que l'inflation est fermement sur la voie de notre objectif de 2%", a déclaré Mme Cook, lors d'un discours en ligne avec le Peterson Institute of International Economics (PIIE).

"L'inflation est trop élevée, il faut qu'elle diminue, et nous continuerons jusqu'à ce que le travail soit fait", a-t-elle ajouté.

L'inflation a ralenti à 6,2% en août sur un an, selon l'indice PCE, privilégié par la Fed. Sur un mois cependant, les prix sont repartis à la hausse, de 0,3%.

La Fed cible 2% d'inflation sur un an. Pour atteindre cet objectif, elle relève progressivement son principal taux directeur depuis le mois de mars afin de ralentir l'économie.

Ce dernier, qui était compris entre 0,00 et 0,25% jusqu'en mars, s'inscrit désormais dans une fourchette de 3,00 à 3,25%.

Face à la persistance de la forte inflation, la Réserve fédérale a eu recours à des relèvements beaucoup plus rapides qu'habituellement, d'un demi-point de pourcentage et même de trois quarts de points, au lieu de l'habituel quart de point.

Cela permet de mettre "en place plus rapidement des restrictions monétaires pour réduire la demande alors que l'offre est limitée" et peut aussi "contenir les anticipations d'inflation et, par conséquent, influer sur le comportement en matière de fixation des salaires et des prix", a-t-elle ajouté.

Elle estime que "cette approche préventive est appropriée", car, "même si faire baisser l'inflation va causer des difficultés, un échec à rétablir la stabilité des prix rendrait beaucoup plus difficile et beaucoup plus douloureux son rétablissement à l'avenir".

"La politique doit rester centrée sur le rétablissement de la stabilité des prix, qui jettera également les bases d'un marché du travail solide et durable", a-t-elle averti.

Le taux de chômage de septembre sera publié vendredi. Il est attendu stable, à 3,7%.

Lisa Cook est la première femme noire à occuper un poste de gouverneure à la Réserve fédérale américaine.

Ancienne conseille économique du président Barack Obama à la Maison-Blanche, elle a pris ses fonctions le 23 mai.

afp/rp