USA: la Fed veut relever les taux plus vite que lors de la précédente reprise

Washington (awp/afp) - Les responsables de la Banque centrale américaine (Fed), qui veulent relever les taux directeurs face à l'inflation, envisagent de le faire de manière beaucoup plus rapide que lors de la dernière période de reprise économique et de croissance.

"La plupart des participants" à la dernière réunion du comité monétaire de la Fed des 25 et 26 janvier "ont suggéré qu'un rythme plus rapide d'augmentations (...) des taux directeurs que dans la période post-2015 serait probablement justifié", selon les minutes de cette rencontre, publiées mercredi.

La Fed s'apprête en effet à resserrer sa politique monétaire. Elle avait, jusqu'à fin 2021, été très prudente sur les hausses de taux, afin de ne pas entraver la reprise, ni peser sur le marché de l'emploi.

Mais la croissance économique est désormais menacée par la forte inflation. Face à cela, la hausse des taux est la meilleure arme, car cela a pour effet de renchérir le coût du crédit, et donc ralentir la consommation afin d'apaiser la pression sur les prix.

"La plupart des participants ont noté que, si l'inflation ne baisse pas comme ils le prévoient, il serait approprié que le comité supprime la politique d'accommodement à un rythme plus rapide qu'il ne le fait actuellement", est-il précisé dans ce compte-rendu.

La Fed devrait relever dès le mois de mars ses taux, qui avaient été abaissés dans une fourchette de 0 à 0,25% il y a deux ans, face à l'expansion de la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis et à l'imminence de la menace pour l'économie.

Mais le rythme devrait être plus rapide car l'économie américaine est désormais plus solide qu'en "2015, lorsque le comité (monétaire de la Fed) a entamé pour la dernière fois un processus de suppression de sa politique monétaire accommodante", ont relevé les responsables de l'institution monétaire.

Ils ont ainsi "estimé qu'il y avait de bien meilleures perspectives de croissance de l'activité économique, une inflation considérablement plus élevée et un marché du travail nettement plus tendu".

C'est en décembre 2015 que la Fed avait commencé à relever ses taux après la crise financière de 2008. Ils étaient restés dans une fourchette de 0 à 0,25% de décembre 2008 à décembre 2015.

Ils avaient ensuite été, sur trois ans, relevés à huit reprises, de 25 points de base à chaque fois, jusqu'à la fourchette de 2,25 à 2,50%.

