USA: la SEC propose des mesures pour éviter un nouveau scandale Archegos

New York (awp/afp) - Le gendarme américain des marchés financiers, la SEC, a proposé mercredi de nouvelles règles sur le courtage de certains produits dérivés afin d'éviter un nouveau scandale du type Archegos, cette société d'investissement qui avait fait perdre au printemps des milliards à plusieurs grandes banques.

Le nouveau texte impose entre autres aux entreprises qui utilisent des produits dérivés pour miser sur une action sans acheter l'action en elle-même, de rendre public leurs opérations au-delà d'un certain seuil.

Archegos avait utilisé ce genre de produits, les "total return swaps", pour accumuler des paris dans une poignée d'entreprises via plusieurs grosses banques, qui n'avaient pas connaissance de l'exposition totale d'Archegos aux entreprises concernées. Quand les actions avaient commencé à reculer, ces banques avaient dû liquider en urgence leurs positions et, pour certaines, enregistrer de lourdes pertes.

"La crise de 2008 comportait de nombreux éléments mais les produits dérivés basés sur des titres - les contrats de couverture contre le défaut de paiement (credit default swaps en anglais) - ont joué un rôle de premier plan", a rappelé le président de la SEC, Gary Gensler, dans un communiqué.

"En mars, lorsque Archegos Capital Management s'est effondré, nous avons de nouveau constaté les risques qui pouvaient découler de l'utilisation d'un autre type de produit dérivé basé sur des titres", les "total return swaps", a-t-il ajouté.

Rendre publiques les plus grosses opérations utilisant ce genre d'instrument financier "pourrait permettre de prévenir les parties concernées que certains acteurs du marché amassent des positions importantes et pourrait ainsi faciliter la gestion des risques et aider à évaluer le prix" de ces produits, a souligné M. Gensler.

La SEC a par ailleurs proposé de durcir un peu les règles permettant aux dirigeants d'entreprises de procéder à l'achat ou à la vente de titres en fonction de critères prédéterminés, à une date ou à un prix précis, pour éviter les soupçons de délit d'initié.

Elle prévoit notamment d'imposer un délai de 120 jours après l'adoption ou la modification d'un programme de courtage d'actions avant tout échange et de demander aux entreprises plus de transparence sur leurs politiques visant à éviter les délits d'initiés.

Ces nouvelles règles sont désormais soumises à une période de commentaires publics.

afp/rp