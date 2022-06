USA: la SEC propose des mesures pour plus de transparence et de concurrence

New York (awp/afp) - Gary Gensler, le président de l'autorité boursière américain, la SEC, a dévoilé mercredi une série de projets de réformes destinés à rendre le marché boursier "plus transparent et compétitif", notamment pour les petits investisseurs.

L'objectif de ces changements, qui bouleverseraient des règles vieilles de 20 ans, est "d'assurer une pleine concurrence entre les différents acteurs du marché afin de fournir les meilleurs prix aux investisseurs de détail", a affirmé le patron de la SEC lors d'une conférence virtuelle organisée par la banque d'investissements Piper Sandler.

Comme il l'avait déjà laissé entendre après l'épisode volatil de janvier 2021 où une bataille autour des actions virales du type GameStop ou AMC avaient secoué la place new-yorkaise, M. Gensler demande à regarder de plus près les flux d'ordre qui sont passés auprès d'une poignée de puissants intermédiaires concentrant des volumes extraordinaires.

Ces grossistes qui par le volume des ordres obtiennent de meilleurs prix, rémunèrent les sociétés qui leur transmettent ces ordres passés par leurs clients.

Grâce à cette rémunération, les plateformes de courtage en ligne telles que Robinhood peuvent offrir au public des transactions sans commission.

Mais pour la SEC, cette pratique de paiements des flux de commandes peut créer des conflits d'intérêts et limite la concurrence car les intermédiaires, tel Virtu Financial ou Citadel, sont peu nombreux.

Sans aller jusqu'à l'interdiction de cette pratique, M. Gensler a souhaité qu'elle soit amendée pour "minimiser" les possibles conflits d'intérêts. Dans le même temps, il a plusieurs fois relevé qu'en Europe, il était "activement question d'interdire la pratique".

La SEC veut aussi améliorer la concurrence en instituant un mécanisme d'enchères, ordre de transaction par ordre de transaction, pour permettre aux courtiers de détail d'obtenir de meilleurs prix. Il sera aussi demandé aux acteurs du marché de dévoiler mensuellement davantage de détails sur les ordres exécutés.

M. Gensler a par ailleurs indiqué que la SEC était en faveur d'un accès pour tous -- grossistes comme courtiers de détail -- à des prix d'actions fractionnés en dessous de 1 centime (1 cent) pour garantir que chaque transaction, et pas seulement celle des grossistes, puisse profiter de ces infinitésimales différences de prix qui sur de grands volumes peuvent se monter à des millions de dollars.

La SEC devrait formaliser ces propositions d'ici l'automne et demander des commentaires.

