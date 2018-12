USA: la chute des prix du fioul entraîne celles des prix à l'importation (-1,6%)

Washington (awp/afp) - Les prix des produits importés aux Etats-Unis ont fortement reculé en novembre, essentiellement du fait d'une chute des prix de l'énergie, selon les données du département du Travail publiées jeudi.

Ils ont baissé de 1,6% en novembre après une hausse de 0,5% en octobre. C'est le plus fort déclin depuis plus de trois ans. Sur un an, les prix à l'importation demeurent dans le vert progressant de 0,7% seulement, la plus petite avancée sur douze mois depuis deux ans.

Ce sont les prix du fioul importé qui ont tiré l'indice à la baisse, après avoir chuté de 11% le mois dernier contre une hausse de 3,2% en octobre.

La chute de novembre pour les prix des importations pétrolières est la plus importante depuis janvier 2016. Elle n'a pas été compensée par une hausse importante de 12,8% du prix du gaz naturel.

Les prix du fioul sur un an restent positifs ayant augmenté de 4,6%, précise le ministère.

Les prix des produits américains à l'exportation sont aussi dans le rouge, en baisse de 0,9% en novembre mais ils restent en hausse de 1,8% sur douze mois.

