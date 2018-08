USA: la confiance des consommateurs au plus haut depuis 2000

Washington (awp/afp) - La confiance des consommateurs aux Etats-Unis a fait un bond en août, à la surprise des analystes, atteignant un sommet depuis octobre 2000, selon l'indice publié mardi par le Conference Board.

L'indice s'est établi à 133,4 points gagnant 5,5 points par rapport à son niveau de juillet qui avait été légèrement révisé en hausse. Les analystes s'attendaient à un léger tassement du moral des consommateurs (-1,4 point à 126,5).

"La confiance des consommateurs a atteint son plus haut niveau depuis octobre 2000, après une modeste amélioration en juillet", a déclaré Lynn Franco, directrice des indicateurs économiques au Conference Board.

"L'évaluation des consommateurs sur les conditions actuelles des entreprises et du marché du travail s'est encore améliorée. Les attentes, qui avaient diminué en juin et en juillet, ont rebondi en août et continuent de suggérer une croissance économique solide pour le reste de 2018", ajoute cet économiste.

"Dans l'ensemble, ces niveaux de confiance historiquement élevés devraient continuer à soutenir les dépenses de consommation à court terme", assure le Conference Board.

La croissance du Produit intérieur brut (PIB) américain au 2e trimestre a grimpé à 4,1% en rythme annuel, un sommet en quatre ans, selon la première estimation du gouvernement. La deuxième estimation de cet indicateur doit être publiée mercredi.

Le pourcentage des consommateurs interrogés qui s'attendent à ce que les conditions d'affaires s'améliorent encore au cours des six prochains mois est passé de 22,9% à 24,3% mais ceux qui prévoient qu'elles se détériorent sont passés de 10,3% à 10,5%.

afp/lk