USA: la confiance des consommateurs au plus haut depuis le début de la pandémie

Washington (awp/afp) - La confiance des consommateurs aux Etats-Unis a continué de grimper en octobre, atteignant un nouveau plus haut depuis le début de la pandémie, selon l'estimation préliminaire de l'Université du Michigan publiée vendredi.

L'indice général s'est établi à 81,2 points, contre 80,4 en septembre, les consommateurs étant confiants dans l'amélioration des perspectives économiques pour l'année à venir. C'est toutefois un peu inférieur aux 82% attendus par les analystes.

Dans le détail, l'indice mesurant la confiance dans l'avenir prend plus de 3 points par rapport à septembre, pour s'établir à 78,8 points. En revanche, celui mesurant l'environnement actuel recule de près de 3 points, et s'établit à 84,9 points.

"La croissance de l'emploi qui ralentit, la résurgence des cas de Covid-19, et l'absence d'un nouveau plan de relance du gouvernement fédéral, poussent les consommateurs à être plus inquiets de l'environnement économique actuel", a commenté Richard Curtin, l'économiste en chef chargé de cette enquête bimensuelle, cité dans le communiqué.

Mais il souligne que "ces inquiétudes sont largement compensées par l'amélioration continue des perspectives économiques pour l'année à venir".

Et à moins de trois semaines de l'élection présidentielle, les Américains attendent aussi de savoir si le gouvernement fédéral leur donnera un nouveau coup de pouce financier.

Un accord entre l'administration Trump et les élus démocrates du Congrès demeure très incertain, alors que les aides apportées au printemps aux Américains les plus modestes, et jusqu'à fin juillet aux personnes ayant perdu leur emploi ou leur revenu, ont expiré ou ont été réduites.

Elles avaient pourtant soutenu un début de reprise économique, après la paralysie de l'activité par le Covid-19.

afp/rp