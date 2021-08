USA: la confiance des consommateurs chute en août (Uni Michigan)

Washington (awp/afp) - Les consommateurs américains s'inquiètent de la reprise de la pandémie à cause du variant Delta, et leur confiance se détériore nettement en août, tombant au plus bas depuis près de dix ans, selon une enquête de l'Université du Michigan.

Pour début août, l'indice s'établit à 70,2 points soit une baisse de 13,5% par rapport à juillet, selon l'estimation préliminaire publiée vendredi.

Cette baisse est aussi l'une des plus fortes enregistrées en 50 ans et l'indice dégringole en-dessous de son niveau d'avril 2020 (71,8 points), lorsque le pandémie venait de se propager aux États-Unis.

Cela a surpris les analystes, qui misaient sur un timide amélioration, à 81,6%.

"Il ne fait aucun doute que la résurgence de la pandémie due au variant Delta suscite un mélange de raison et d'émotion", a commenté Richard Curtin, chef économiste chargé de l'enquête, cité dans le communiqué.

Si les consommateurs s'inquiètent "à juste titre d'une (potentielle) baisse des performances de l'économie au cours des prochains mois", cette chute "reflète aussi une réaction émotionnelle, principalement due aux espoirs déçus quant à la fin prochaine de la pandémie", analyse-t-il.

Dans le détail, c'est surtout la composante mesurant la perception de la conjoncture économique dans les mois à venir qui plonge (-17,5% à 65,2 points).

La composante de l'indice mesurant la conjoncture actuelle recule en effet dans une moindre mesure: -7,8% à 77,9 points.

