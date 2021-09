USA: la confiance des consommateurs continue de s'éroder (Conference Board)

New York (awp/afp) - La confiance des consommateurs américains a de nouveau reculé en septembre, s'affichant au plus bas depuis février, signe des inquiétudes grandissantes autour de la pandémie, des perspectives de croissance et des risques d'inflation.

En tombant à 109,3 points (-5,9 points), l'indice du Conference Board, publié mardi, a enregistré son troisième mois de baisse d'affilée.

Les analystes tablaient sur un repli de moindre ampleur, à 114,4 points.

Un indice 100 correspond à la confiance des consommateurs en 1985, date à laquelle cette mesure a commencé à être prise.

"La confiance des consommateurs est tombée en septembre alors que la propagation du variant Delta [du Covid-19] a continué de saper l'optimisme", a souligné Lynn Franco, directrice principale des indicateurs économiques au Conference Board, citée dans un communiqué

"Les craintes sur l'état de l'économie et les perspectives de croissance à court terme se sont renforcées, tandis que les dépenses prévisionnelles pour des maisons, des voitures et des appareils électroménagers ont de nouveau reculé", a ajouté Mme Franco. "Les craintes sur l'inflation à court terme se sont quelque peu taries, mais elles restent fortes."

La confiance des consommateurs se maintient à un niveau élevé par rapport à sa moyenne historique, mais l'indice du Conference Board a chuté de près de 20 points depuis le pic atteint au mois de juin.

Dans le détail, la composante mesurant la perception des consommateurs de la conjoncture actuelle est de 143,4 points (-5,5 points), et celle mesurant les attentes dans les six mois à venir tombe à 86,6 points (-6,2 points).

afp/rp