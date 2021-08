USA: la confiance des consommateurs en août plonge au plus bas en dix ans

Washington (awp/afp) - La confiance des consommateurs américains pour août a plongé à son plus bas niveau en dix ans, affectée par l'ombre du variant Delta sur l'économie et les craintes inflationnistes, selon l'estimation finale de l'enquête de l'Université du Michigan publiée vendredi.

L'indice s'établit à 70,3 points, tout proche de l'estimation préliminaire de 70,2 points, et inférieur aux anticipations des analystes de 70,7 points.

Cet indice s'affiche au plus bas depuis décembre 2011 et il s'agit du septième plus mauvais chiffre mensuel depuis 1978.

"L'effondrement de la confiance reflète une réaction émotionnelle, due aux espoirs déçus de voir la pandémie se terminer bientôt", souligne Richard Curtin le chef économiste chargé de l'enquête mensuelle, très suivie par les marchés.

Le variant Delta du Covid-19 fait toujours des ravages dans le monde et empêche une reprise énergique de l'économie.

Avec un plongeon de 13,4% par rapport au mois précédent, le niveau de confiance des consommateurs repasse ainsi sous le niveau d'avril 2020, lors de l'éclatement de la pandémie de Covid-19.

Du côté des craintes inflationnistes, les prix ont continué à grimper en juillet aux Etats-Unis par rapport à l'an passé, l'indice PCE s'établissant à 4,2% contre 4% en juin. Sur l'ensemble du deuxième trimestre, l'inflation sur un an avait atteint son rythme le plus rapide depuis 1982, à 6,5%.

L'inflation PCE est celle utilisée par la Banque centrale américaine (Fed) pour déterminer l'orientation de sa politique monétaire.

Dans l'indice de confiance des consommateurs, le recul est particulièrement prononcé concernant les anticipations des consommateurs et des perspectives de revenus.

Publiées jeudi, les statistiques sur les inscriptions hebdomadaires au chômage sont reparties en petite hausse mi-août aux Etats-Unis, après quatre semaines de recul, selon les statistiques du département du travail.

Malgré ce tableau plutôt sombre, "nous pensons que les prochains relevés seront plus cléments au moment où les pressions inflationnistes ont probablement atteint un pic et que moins de personnes sont affectées par le variant Delta", réagissent les économistes d'Oxford Economics.

Le marché de l'emploi a connu une forte amélioration en juillet, avec 943.000 emplois créés. Cependant, il en manque toujours 5,7 millions par rapport à février 2020, avant la pandémie. Le taux de chômage d'août sera publié le 3 septembre.

afp/rp