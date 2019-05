USA: la confiance des consommateurs érodée par les taxes fin mai (Uni Michigan)

Washington (awp/afp) - La confiance des consommateurs aux Etats-Unis commence à être érodée par les effets de la guerre commerciale menée par la Maison Blanche même si elle reste à des niveaux très élevés, selon l'enquête de l'Université du Michigan publiée vendredi.

L'indice de confiance s'est établi à 100 points, selon l'estimation finale de l'université, soit 2,4 points de moins que l'indice préliminaire publié à la mi-mai.

Si l'indice mesurant la confiance dans la situation économique actuelle a reculé de 2 points à 110 par rapport à avril, les attentes pour les 6 mois à venir ont bondi de 7 points à 93,5.

Donald Trump a décidé de faire passer à 25% les tarifs douaniers sur 200 milliards de dollars de produits importés par la Chine au cours du mois de mai, estimant que les négociateurs de Pékin tentaient de revenir sur des engagements faits pendant les longs mois de négociations commerciales entre les deux parties.

"Bien que la confiance des consommateurs soit restée à des niveaux très favorables, elle s'est érodée durant les deux dernières semaines de mai. Ce déclin vers la fin du mois est dû aux échos défavorables liés aux tarifs douaniers punitifs, qui ont été spontanément évoqués par 35% des consommateurs durant les deux dernières semaines de mai", note l'étude.

C'est plus de deux fois plus que sur les deux premières semaines du mois et plus du double des 15% qui évoquaient le sujet spontanément en avril.

A 35%, on retrouve les niveaux record du mois de juillet quand le président avait lancé pour de bon sa tonitruante bataille contre les pratiques commerciales chinoises qu'il juge "déloyales".

Côté inflation, les attentes des consommateurs ont bondi à 2,9% contre 2,5% un mois plus tôt en avril.

Là encore, l'imposition des taxes joue sur les attentes d'une hausse des prix à la consommation. Les consommateurs qui ont spontanément évoqué les barrières douanières punitives voient l'inflation future un demi-point de pourcentage plus élevé que les autres.

L'Université note dans son étude, que "si les attentes d'une inflation plus élevée n'ont pesé que modestement sur l'estimation que font les consommateurs de leurs futurs revenus, elles avaient en revanche eu un impact notable sur la perspective de futurs achats de biens durables et d'équipements ménagers".

