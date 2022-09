USA: la confiance des consommateurs meilleure qu'attendue en septembre

Washington (awp/afp) - La confiance des consommateurs aux Etats-Unis a poursuivi sa hausse en septembre, s'améliorant même plus que prévu malgré l'inflation persistante et les risques de récession de l'économie américaine.

L'indice mesurant cette confiance a grimpé à 108 points, selon l'indice du Conference Board publié mardi, contre 103,6 en juillet, selon des données révisées en légère hausse, alors que les analystes tablaient sur 104,5.

Un indice de 100 correspond au niveau de confiance des consommateurs en 1985.

Les deux sous-indices sont en hausse, tant celui mesurant la perception des conditions économiques actuelles (149,6 points contre 145,3 en juillet) que celui mesurant les anticipations (80,3 points contre 75,8).

"Le rebond de la confiance des consommateurs est la conséquence de la baisse des prix de l'essence, il ne devrait pas durer", a cependant estimé dans une note Ian Sheperdson, chef économiste pour Pantheon Macroeconomics, "en particulier lorsque la baisse des marchés financiers et la hausse des taux de la Fed seront absorbées".

L'inflation aux Etats-Unis ralentit depuis juin, où elle avait atteint un pic en plus de 40 ans à 9,1% sur un an, mais reste élevée, à 8,3% sur un an en août, selon l'indice des prix à la consommation CPI.

Un ralentissement moins rapide qu'anticipé cependant, ce qui a poussé à Banque centrale américaine (Fed) à augmenter ses taux directeurs de 0,75 point de pourcentage le 21 septembre, et à envisager de nouvelles hausses pouvant totaliser 1,25 point supplémentaire, avec des conséquences attendus quant à l'accès au crédit des consommateurs.

La Fed avait alors annoncé s'attendre à une croissance quasi-nulle en 2022 ainsi qu'à une légère hausse du chômage dans les prochains mois, rappelant que sa priorité était la lutte contre l'inflation afin d'empêcher son ancrage, notamment dans les anticipations.

"Nous devons laisser l'inflation derrière nous. J'aimerais qu'il existe un moyen indolore de le faire mais ce n'est pas le cas", avait alors justifié le président de la Fed, Jerome Powell.

"Je pense qu'un chemin existe pour réussir à faire baisser l'inflation tout en maintenant (...) un marché du travail solide. Et j'espère vivement que la Fed y parviendra", a répondu le 22 septembre la ministre de l'Economie et des Finances américaine, Janet Yellen, elle-même ancienne présidente de la Fed.

afp/rp