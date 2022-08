USA: la confiance des consommateurs meilleure que prévu en août

Washington (awp/afp) - La confiance des consommateurs aux Etats-Unis est repartie à la hausse en août, après trois mois de baisse, et s'est même améliorée plus que prévu, mais les risques liés à l'inflation et à une potentielle récession persistent.

L'indice mesurant cette confiance a grimpé à 103,2 points, selon l'indice du Conference Board publié mardi, contre 95,3 en juillet, selon des données révisées en légère baisse. Les analystes attendaient 97,4 points seulement.

Un indice 100 correspond au niveau de confiance des consommateurs en 1985.

Les deux sous-indices sont en hausse, tant celui mesurant la perception des conditions économiques actuelles (145,4 points contre 139,7 en juillet), que celui mesurant les anticipations (75,1 points contre 65,6 points).

Malgré ce rebond de la confiance, les risques persistent, avertit cependant Lynn Franco, directrice principale des indicateurs économiques au Conference Board, citée dans un communiqué.

L'indice mesurant les attentes "reste inférieur à 80 points, ce qui suggère que les risques de récession demeurent. Les inquiétudes concernant l'inflation ont poursuivi leur recul mais sont restées élevées", détaille-t-elle.

"Les intentions d'achat ont augmenté après un recul en juillet, et les intentions de vacances ont atteint un sommet en 8 mois. À l'avenir, l'amélioration de la confiance en août pourrait aider à soutenir les dépenses, mais l'inflation et les hausses de taux supplémentaires constituent toujours des risques pour la croissance économique à court terme", précise-t-elle encore.

Après avoir atteint en juin un pic en plus de 40 ans, à 9,1% sur un an, l'inflation américaine sur un an a ralenti en juillet, en s'établissant à 8,5%, selon l'indice des prix à la consommation CPI.

Les chiffres du mois d'août seront publiés le 13 septembre, et permettront de savoir si le ralentissement se confirme.

"Malgré l'amélioration, le niveau reste faible par rapport à ce qu'il était avant la pandémie. Un amélioration en août est une évolution positive. Cependant, en termes de dépenses de consommation, l'élan devrait se modérer alors que la Fed continuera d'augmenter les taux dans les mois à venir", a commenté Rubeela Farooqi, économiste pour HFE, dans une note.

La banque centrale américaine, la Fed, qui a pour mission la stabilité des prix, a d'ores et déjà prévu de nouvelles fortes hausses des taux.

La lutte contre l'inflation aux Etats-Unis "va faire souffrir les ménages et entreprises" américains mais y renoncer serait encore plus dommageable pour l'économie, a prévenu vendredi son président, Jerome Powell.

Revenir à la stabilité des prix "prendra du temps" et entraînera "une longue période de croissance plus faible" ainsi qu'"un ralentissement du marché du travail", a-t-il dit.

