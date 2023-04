Washington (awp/afp) - La confiance des consommateurs aux Etats-Unis s'est améliorée plus qu'attendu en avril, notamment parmi les ménages aux plus bas revenus, malgré des anticipations plus pessimistes concernant l'inflation, selon l'estimation préliminaire de l'Université du Michigan publiée vendredi.

L'indice a grimpé à 63,5 points en avril, en hausse de 2,4% par rapport à mars. C'est mieux qu'attendu, puisque les analystes tablaient sur 62,7 points, selon le consensus de Briefing.com.

L'indice est inférieur "d'environ 3% à celui d'il y a un an, mais 27% supérieur au plus bas historique de juin dernier", a précisé Joanna Hsu, directrice de l'enquête, dans le communiqué.

"La hausse du sentiment des consommateurs à faible revenu a été contrebalancée par des baisses chez les personnes à revenu plus élevé", a-t-elle encore souligné.

Mais les consommateurs sont plus pessimistes qu'en mars quant au ralentissement de l'inflation: alors qu'ils "ont noté le ralentissement de l'inflation parmi les biens durables et les voitures, ils s'attendent toujours à ce qu'une inflation élevée persiste, du moins à court terme".

Dans le détail, c'est l'indice mesurant les conditions actuelles qui progresse le plus, grimpant de 3,5% à 68,6 points. Celui mesurant les anticipations augmente de 1,9%, à 60,3 points.

afp/lk