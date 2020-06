USA: la confiance des consommateurs s'améliore plus que prévu en juin

Washington (awp/afp) - La confiance des consommateurs aux Etats-Unis a continué de s'améliorer début juin dépassant les attentes des analystes à la faveur de la réouverture de l'économie, selon l'estimation préliminaire de l'enquête de l'Université du Michigan publiée vendredi.

L'indice général s'établit début juin à 78,9 points contre 72,3 points en mai.

La confiance est "stimulée par une amélioration des perspectives des finances personnelles et des perspectives plus favorables pour l'économie nationale en raison de la réouverture de l'économie", a résumé Richard Curtin, l'économiste en chef chargé de l'enquête dans un communiqué.

Les analystes tablaient sur 75,8 points.

Dans le détail, la composante de l'indice mesurant les conditions économiques actuelles a gagné 5,5 points, passant de 82,3 points fin mai à 87,8 points début juin.

Celle mesurant la conjoncture dans les six mois à venir s'est redressé passant de 65,9 à 73,1 points (+7,2 points).

La confiance des consommateurs, à des niveaux très élevés ces dernières années grâce à des gains financiers personnels, un enrichissement du patrimoine immobilier et un chômage historiquement bas, s'est effondrée en mars et en avril en raison de la pandémie de Covid-19, ayant entraîné la paralysie de l'économie, plongé le pays en récession et mis des millions de personnes au chômage.

"Le redressement est en grande partie dû à la reprise de l'emploi", a souligné Richard Curtin, précisant que jamais, "dans la longue histoire des enquêtes du Michigan", un nombre aussi élevé de consommateurs s'attendent à une baisse du taux de chômage.

Pour autant, "peu de consommateurs anticipent, dans un avenir proche, le rétablissement d'une conjoncture économique favorable" en raison des difficultés financières causées par un chômage pour l'heure très élevé, a-t-il ajouté.

Ainsi les deux tiers des personnes interrogées s'attendent à "des difficultés financières de l'ensemble de l'économie au cours de l'année à venir".

Près de la moitié des consommateurs anticipent en outre "une nouvelle récession à plus long terme" en raison d'une possible résurgence de la propagation du coronavirus.

afp/rp