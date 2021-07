USA: la confiance des consommateurs se dégrade moins que prévu en juillet

Washington (awp/afp) - La confiance des consommateurs s'est dégradée en juillet aux Etats-Unis à cause de la forte hausse des prix, mais moins que prévu, selon l'estimation finale de l'enquête de l'Université du Michigan publiée vendredi.

L'indice est tombé à 81,2 points (-4,3 points), faisant ainsi mieux que l'estimation préliminaire publiée mi-juillet (80,8 points), et surpassant de peu les attentes des analystes (81 points).

La baisse est largement due aux "prix élevés des maisons, voitures, et biens durables", souligne dans le communiqué Richard Curtin, chef économiste, chargé de l'enquête. Cependant, "l'amélioration des finances des consommateurs" a permis de soulager leurs porte-monnaie face à l'inflation, détaille-t-il.

Les deux composantes de l'indice sont en recul, tant celle mesurant la situation actuelle (84,5 points, -4,1 points par rapport à juin) que future (79 points, -4,5 points).

"Alors que la plupart des consommateurs s'attendent toujours à ce que l'inflation soit transitoire, il est de plus en plus évident qu'une tempête inflationniste est susceptible de se développer à un horizon pas trop lointain", commente encore Richard Curtin.

En effet, détaille-t-il, "les entreprises ont réagi à leurs propres pénuries d'offre et de main-d'oeuvre avec une plus grande volonté d'augmenter les prix ainsi que les salaires. (...) Aussi justifiés soient-ils, ces changements agissent pour générer une spirale à la hausse des prix et des salaires".

Il souligne cependant que cela devrait avoir comme conséquence bénéfique "la réduction de l'inégalité des revenus".

afp/rp