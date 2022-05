USA: la confiance des consommateurs se détériore considérablement en mai

Washington (awp/afp) - La confiance des consommateurs américains s'est fortement dégradée en mai, chez toutes les catégories de population, et l'indice la mesurant est tombé à son plus bas niveau depuis août 2011.

L'indice a ainsi perdu 9,4% par rapport à avril, et tombe à 59,1 points, selon l'estimation préliminaire de l'enquête de l'Université du Michigan publiée vendredi. Cette détérioration a surpris les analystes, qui s'attendaient à un recul beaucoup moins fort, et tablaient sur un indice à 63,5 points.

Le recul concerne tant la perception des conditions économiques actuelles, que les perspectives pour les mois à venir, et est généralisé, quel que soit "le revenu, l'âge, l'éducation, la géographie et l'affiliation politique", détaille Joanne Hsu, économiste en charge de cette enquête très suivie des marchés.

L'indice mesurant la perception des conditions actuelles perd 8,4% par rapport à avril, et tombe à 63,6 points, tandis que celui mesurant les perspectives vues par les consommateurs recule de 9,9%, à 56,3 points.

Par rapport à mai 2021, la chute est, respectivement, de 28,9% et de 28,6%.

"L'évaluation par les consommateurs de leur situation financière actuelle par rapport à il y a un an est à son niveau le plus bas depuis 2013", souligne encore l'économiste, et plus d'un tiers des consommateurs attribuent ces difficultés à l'inflation.

Les conditions d'achat de biens durables - ceux utilisés pendant plus de trois ans comme l'électroménager, les vêtements, ou encore les voitures - ont même "atteint leur niveau le plus bas depuis que la question a commencé à apparaître dans les enquêtes mensuelles en 1978, encore une fois principalement en raison des prix élevés", relève Mme Hsu.

L'inflation, qui avait atteint en mars son plus haut niveau depuis 40 ans, a un peu ralenti en avril aux Etats-Unis mais est restée très élevée, à 8,3% sur un an, selon l'indice CPI.

Le président Joe Biden a érigé ce problème en "priorité nationale", mais le président de la banque centrale (Fed), Jerome Powell, a averti que la faire ralentir ne serait pas indolore.

afp/buc