USA: la croissance de l'activité manufacturière de Philadelphie ralentit

Washington (awp/afp) - L'activité manufacturière de la région de Philadelphie (nord-est des Etats-Unis) reste en croissance en septembre pour le 4e mois d'affilée mais le rythme d'expansion continue de ralentir, selon l'indice de l'antenne locale de la Banque centrale américaine (Fed) publié jeudi.

Cet indicateur d'activité perd 2 points en septembre pour tomber à +15 points. C'est toutefois supérieur aux attentes des analystes, qui voyaient l'indice s'établir à +13.

"La part des personnes interrogées faisant part d'une hausse de l'activité (33%) a été bien supérieure à celle rapportant une baisse (18%)", note la Fed dans un communiqué.

Parmi les composantes de l'indice, celle mesurant les nouvelles commandes a fortement augmenté passant de 19 à 25,5 points.

Le sondage, effectué entre le 8 et le 14 septembre, fait apparaître un optimisme bien plus grand pour les six mois à venir. La composante mesurant l'activité générale a ainsi augmenté de 18 points à 56,6.

Les entreprises continuent en outre à s'attendre à une augmentation de l'emploi au cours des prochains six mois (+13 points).

Cet indicateur avancé mesure la perception que les industriels de la troisième région de la Réserve fédérale (couvrant l'est de la Pennsylvanie, le Delaware et le sud du New Jersey) ont de la conjoncture à travers l'activité de leur société.

