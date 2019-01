USA: la croissance de l'activité manufacturière ralentit encore en janvier

Washington (awp/afp) - La croissance de l'activité manufacturière dans la région de New York a encore fortement ralenti en janvier pour tomber à son plus faible niveau depuis plus d'un an, selon l'indice mensuel Empire State, publié mardi par la Fed de New York.

L'indice a perdu presque 8 points à 3,9 décevant les attentes des analystes qui espéraient un rebond à 12,2. Cet indice de l'activité de l'industrie manufacturière de la région de New York est considéré comme un baromètre pour le reste du pays.

Les nouvelles commandes ont chuté de 9,9 points mais restent légèrement positives à 3,5.

Les livraisons ont un peu ralenti aussi (-2,4) mais surtout les prix payés ont chuté de 3,8 points à 35,9. La composante emploi est elle aussi en recul (-10,1 points) mais est encore dans le vert progressant de 7,4 points.

L'optimisme des entreprises sur l'activité des six prochains mois a régressé de 13 points à 17,8 points.

afp/rp