USA: la croissance du 1er trimestre révisée en très légère baisse (+3,1%)

Washington (awp/afp) - La croissance de l'économie américaine a été révisée en très légère baisse pour le premier trimestre, en raison d'investissements des entreprises moins importants qu'initialement estimé et d'un niveau d'importations revu en hausse, selon une deuxième estimation du département du Commerce publiée jeudi.

L'expansion de la première économie mondiale s'est établie à 3,1% en rythme annuel de janvier à mars contre 3,2% publiée fin avril, conforme aux projections des analystes.

Malgré cette révision en baisse, la croissance enregistrée au premier trimestre reste la plus forte depuis quatre ans, a indiqué l'administration Trump notant que globalement, la situation générale de la première économie du monde n'a pas changé depuis ses estimations d'avril.

Une troisième et dernière estimation doit encore être publiée.

La révision en baisse des investissements des entreprises (+2,3% contre +2,7%) et une diminution des importations moins forte que prévu (-2,5% contre -3,7% estimé précédemment) "ont été en grande partie compensées par des révisions en hausse des exportations et de l'inflation PCE", a commenté le ministère du Commerce, sur la base de données plus complètes.

Les importations sont certes à un niveau plus élevé que prévu mais il faut remonter au quatrième trimestre 2012 pour constater une diminution plus importante.

A l'inverse, les exportations ont bondi de 4,8% contre 3,7% initialement projeté.

Ces données sur la balance commerciale interviennent alors que Donald Trump a fait de la réduction du déficit commercial américain une priorité.

Il a engagé un bras de fer avec notamment la Chine, l'Union européenne et le Japon pour qu'ils diminuent leurs exportations vers les Etats-Unis et ouvrent davantage leur marché aux biens américains.

Mais les exportations américaines pourraient pâtir du regain de tensions avec Pékin qui doit augmenter samedi les droits de douane sur 60 milliards de dollars de biens américains.

Et les deux géants sont loin d'avoir résolu leur conflit, l'administration Trump ayant également interdit aux sociétés américaines de vendre des technologies au géant des télécommunications Huawei, mettant en péril l'approvisionnement crucial du groupe chinois en composants électroniques made in USA.

Plus conforme au profil habituel d'un début d'année hivernal, la consommation des ménages américains a marqué le pas mais dans une moindre mesure: +1,3% au lieu de 1,2% publié en avril, et après 2,5% enregistré au dernier trimestre 2018.

Cela reste toutefois sa plus faible progression depuis le premier trimestre 2018, un bémol donc alors que les dépenses de consommation constituent la plus importante partie du Produit intérieur brut (PIB) américain.

