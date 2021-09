USA: la croissance du PIB au 2e trimestre révisée en hausse à 6,7%

Washington (awp/afp) - L'économie américaine a cru un peu plus rapidement que précédemment estimé au 2e trimestre, à 6,7% en rythme annualisé, selon la troisième et dernière estimation du département du Commerce publiée jeudi.

Ce rythme plus fort de croissance reflète des dépenses de consommation plus solides (en hausse de 12%) et des exportations plus dynamiques (en progrès de 7,6%), souligne le communiqué.

La 2e estimation avait établi la croissance du Produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis à 6,6%.

La réouverture de l'économie, grâce à la vaccination, et les milliards de dollars distribués aux ménages ont stimulé la consommation des Américains d'avril à juin.

"Les ménages ont dépensé davantage dans les services, notamment les restaurants et l'hôtellerie mais aussi dans les biens de consommation comme les produits pharmaceutiques, l'habillement et les chaussures", note le ministère.

Cette expansion a permis à la première économie du monde de retrouver son niveau d'avant la pandémie.

A 22'477 milliards de dollars, la somme des biens et services produits aux Etats-Unis au 2e trimestre en rythme annualisé a dépassé celle du quatrième trimestre 2019 - le dernier à ne pas avoir été touché par la crise provoquée par le Covid-19.

Après des indicateurs ralentis en juillet et en août par la propagation du variant Delta, l'accalmie de l'été devrait laisser la place à la reprise, prévoit Lydia Boussour économiste pour Oxford Economics.

"Nous prévoyons que l'économie va reprendre du poil de la bête et maintenir un rythme robuste de croissance annualisée de 4% à 5% jusqu'au milieu de l'année prochaine", a-t-elle assuré. Selon Oxford Economics, l'économie devrait croître de 5,5% en 2021 et de 4,4% en 2022, "soit le double du rythme de croissance de 2010-2019".

afp/jh