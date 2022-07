USA: la demande ralentit sur fond de crainte de récession (Livre beige)

Washington (awp/afp) - Les entreprises aux Etats-Unis notent des "signes croissants d'un ralentissement de la demande" tandis que l'inquiétude grandit quant au risque de récession dans le pays, selon le Livre beige de la Fed publié mercredi.

"La plupart des districts ont rapporté une modération des dépenses de consommation" en raison des prix toujours plus élevés de l'alimentation et de l'énergie qui rognent les revenus des ménages, souligne la Banque centrale américaine dans son enquête réalisée entre mi-mai et mi-juillet auprès d'entreprises.

Ainsi, "d'importantes augmentations de prix ont été rapportées dans l'ensemble des districts, à toutes les étapes de consommation", détaille-t-elle.

La publication de son Livre beige coïncide avec celle par le département du Travail de l'indice des prix à la consommation (CPI), qui a montré mercredi que l'inflation a continué de grimper en juin, atteignant 9,1% sur un an contre 8,6% en mai.

Cette nouvelle forte progression des prix devrait inciter la Fed à poursuivre la remontée des taux d'intérêt engagée depuis mars pour freiner la demande et calmer l'inflation. Elle les a encore rehaussés de trois quarts de point de pourcentage en juin, sa plus forte augmentation depuis 1994.

Face à la perspective d'un ralentissement de la demande, cinq des 12 districts de la Fed ont noté des inquiétudes parmi les entreprises "d'un risque croissant de récession".

"A l'instar du rapport précédent, les perspectives de croissance économique étaient principalement négatives au sein des districts", explique le Livre beige. Les entreprises interrogées s'attendent ainsi "un affaiblissement supplémentaire de la demande au cours des six à 12 prochains mois".

Du côté des salaires, les entreprises continuent d'enregistrer des hausses dans la majorité des districts. La plupart ont en effet rapporté de récentes augmentations de salaires au-dessus de la moyenne tandis que d'autres "envisagent de mettre en place d'importantes augmentations à court terme", selon la Fed.

Si les conditions du marché du travail demeurent tendues pour les entreprises, "presque tous les districts ont noté de modestes améliorations dans la disponibilité de la main-d'oeuvre sur fond de demande plus faible de travailleurs", particulièrement parmi les entreprises manufacturières et de construction interrogées.

Cependant, l'activité manufacturière reste "mitigée", beaucoup de districts rapportant que "les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement et la pénurie de main-d'oeuvre continuent d'entraver la production".

En raison de niveaux d'inventaire continuellement bas, le secteur automobile a lui continué d'enregistrer un niveau "stagnant" de ventes de nouveaux véhicules.

Les entreprises hôtelières et de tourisme ont de leur côté souligné que l'activité de voyages de loisirs était "solide", notant également une hausse des voyages d'affaires et de groupes.

afp/rp