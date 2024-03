USA: la désinflation se poursuit, selon Lombard Odier IM

"On s'attendait à ce que l'inflation reste supérieure à 3 % : 3,1 % pour l'inflation globale et 3,7 % pour l'inflation de base". Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique chez Lombard Odier Investment Managers évoque un rapport américain "légèrement plus élevé que prévu, l'inflation de base ne tombant notamment qu'à 3,8 % au lieu de 3,9 %". "C’est la troisième fois consécutive qu'elle reste supérieure aux attentes", relève-t-il. "En termes de 'qualité', la partie la plus 'macro' de l'inflation est en train de revenir, la composante 'logement' perdant de sa force".



"Cette bonne surprise change-t-elle les perspectives ? Pas vraiment". Pour le gérant "ce qu'il faut retenir de ce rapport, c'est que la désinflation se poursuit". "Elle ne se produit pas aussi facilement que les investisseurs le souhaiteraient, mais l'inflation actuelle est nettement inférieure à celle d'il y a un an et il est peu probable que ce chiffre fasse dérailler le plan de la Fed".