USA: la fin de certaines aides fait baisser les revenus des ménages

Washington (awp/afp) - Les revenus des ménages américains ont reculé en octobre en raison de l'expiration de certaines aides qui avaient été mises en place au printemps pour faire face à la pandémie, selon les données du département du Commerce publiées mercredi.

La baisse a été de 0,7% en octobre comparé à septembre, à cause notamment de la fin d'un programme d'aide aux chômeurs. La fin de cette aide a toutefois été partiellement compensée par une hausse des revenus locatifs.

Les revenus des ménages évoluent en dents de scie depuis cet été, après avoir fortement augmenté au printemps grâce aux nombreuses aides mises en place dans le cadre du gigantesque plan de relance Cares Act, et qui expirent progressivement.

Les élus du Congrès ont repris les discussions pour tenter d'adopter rapidement de nouvelles mesures, jugées vitales pour l'économie, en pleine période de transition entre Donald Trump et Joe Biden. Ce dernier a d'ailleurs à plusieurs reprises insisté sur l'importance d'un nouveau coup de pouce pour les entreprises et les ménages qui souffrent de la crise.

Le taux d'épargne, qui avait atteint le niveau exceptionnellement haut de 33,7% en avril, a continué à reculer, tombant à 13,6%. Cela reste plus élevé qu'en mars, avant que les aides ne soient distribuées, où le taux d'épargne était alors de 12,9%.

Quant aux dépenses, elles ont continué à augmenter en octobre, mais de 0,5% seulement, un rythme très ralenti par rapport à celui des mois précédents. Les dépenses en soins de santé, ainsi que les achats de voitures et d'articles de loisirs, ont toutefois particulièrement augmenté.

Les prix à la consommation ont eux stagné par rapport à septembre, et augmenté de 1,2% par rapport à octobre 2019, selon l'indice PCE.

En excluant les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, l'inflation dite sous-jacente est également nulle sur un mois, et de 1,4% sur un an.

afp/rp