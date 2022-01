USA: la hausse des prix se modère, selon certaines entreprises (Fed)

Washington (awp/afp) - Certaines entreprises américaines ont observé en décembre une modération de la hausse des prix payés à leurs fournisseurs, alors que l'inflation a été en 2021 au plus haut depuis près de 40 ans, a indiqué mercredi la banque centrale américaine (Fed).

"Certaines (entreprises) ont relevé que les hausses de prix ont un peu ralenti par rapport au rythme soutenu de ces derniers mois", a relevé la Fed dans son Livre beige, une enquête réalisée en décembre auprès d'entreprises américaines.

Cette enquête est publiée le même jour que le rapport du département du Travail, qui a fait état de 7% d'inflation aux États-Unis en 2021, un record depuis 1982 (indice CPI des prix à la consommation). La hausse des prix devrait rester forte pendant les premiers mois de 2022 au moins, selon les économistes.

Les entreprises interrogées par la Fed ont salué une stabilisation des goulets d'étranglement dans les transports, notamment.

En revanche, elles ont, dans l'ensemble des régions du pays, fait état de prix très élevés, et souligné que "les pénuries de main d'oeuvre et la hausse des salaires liée ont ajouté une pression sur les coûts des entreprises".

En effet, le manque de travailleurs en nombre suffisant a poussé les employeurs à relever les salaires, ainsi qu'à proposer des conditions de travail améliorées, pour attirer les candidats et retenir leur personnel.

Dans la région d'Atlanta par exemple, certaines entreprises ont proposé de meilleures conditions financières, tandis que d'autres ont ajouté des primes pour les salariés qui s'engagent à rester au moins deux ans, souligne le Livre beige.

"Les entreprises ont continué d'offrir une plus grande flexibilité pour les travailleurs et des congés supplémentaires, y compris des +journées de soins personnels+, le télétravail et des semaines de travail de quatre jours", est-il précisé.

Pour faire face, "plusieurs employeurs ont déclaré qu'ils prévoyaient de réduire leur dépendance au travail grâce à la technologie et à l'automatisation".

Les employeurs évitent aussi d'imposer à leurs salariés une obligation vaccinale, afin de ne pas écarter une potentielle main d'oeuvre. La Cour suprême doit rendre sa décision dans les prochains jours quant à l'obligation vaccinale voulue par Joe Biden pour certaines entreprises.

Les entreprises du pays ont également fait état de dépenses des consommateurs qui sont restées solides fin 2021, malgré le variant Omicron, relevant cependant un "recul soudain" dans le transport aérien et l'hôtellerie-restauration.

afp/rp