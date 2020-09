USA: la production industrielle augmente bien moins que prévu, +0,4% en août

Washington (awp/afp) - La production industrielle aux Etats-Unis a augmenté en août pour le quatrième mois d'affilée après avoir chuté au printemps à cause du Covid-19, mais cette hausse est bien inférieure aux attentes, selon les données publiées mardi par la Réserve fédérale américaine (Fed).

La hausse a été de 0,4% en août, quand les analystes attendaient une hausse de 1%. Et c'est bien moins élevé que les 3,5% de croissance enregistrés en juillet, que les 6,1% du mois de juin, et 1% en mai, selon les données révisées de la Fed.

Et "l'indice en août est inférieur de 7,3% à son niveau de février, avant la pandémie", relève la Fed dans son communiqué.

"Le problème réside dans la faiblesse des investissements des entreprises, et non de la consommation; les ventes au détail de marchandises sont supérieures à leur niveau pré-Covid, mais l'importation est très importante", explique Ian Shepherdson, chef économiste chez Pantheon Macroeconomics, dans une note.

Les investissements ont en effet pâti de "la chute des bénéfices et (de) l'extrême incertitude, ce qui signifie que la production devrait rester au-dessous de son pic d'avant Covid pendant un certain temps encore", anticipe-t-il.

Dans le détail, la production manufacturière a grimpé de 1% le mois passé, "mais les gains de la plupart des secteurs industriels ont progressivement ralenti depuis juin", souligne encore la Banque centrale américaine.

Et la production minière a chuté de 2,5% par rapport au mois de juillet, fortement pénalisée par la tempête tropicale Marco et l'ouragan Laura qui ont "provoqué des baisses brusques mais temporaires dans l'extraction de pétrole et de gaz et le forage de puits".

La production de l'industrie automobile repart à la baisse (-3,8%), "malgré des stocks très bas et une forte demande des consommateurs", souligne Ian Shepherdson.

Elle est désormais exactement au même niveau qu'en août 2019. C'est ce secteur qui avait subi les plus fortes chutes de production au printemps, mais avait aussi enregistré la plus forte reprise ensuite.

