USA: la production industrielle progresse faiblement en octobre (0,1%)

Washington (awp/afp) - La production industrielle aux États-Unis a faiblement augmenté en octobre, moins que ne le prévoyaient les analystes, qui estiment que sa progression pourrait avoir atteint un pic, selon les chiffres de la Réserve fédérale (Fed) publiés vendredi.

La production industrielle a avancé de 0,1% seulement après 0,2% en septembre (chiffre révisé en baisse). Les analystes misaient sur une accélération de 0,3%.

Pour octobre, la Fed estime que l'ouragan Florence, qui a frappé notamment la Caroline du Nord et du Sud mi-septembre, et l'ouragan Michael, qui s'est abattu sur la Floride en octobre, ont légèrement affecté la croissance de la production industrielle. Les conséquences de ces catastrophes ont coûté 0,1% de croissance sur le mois.

La production manufacturière a tiré l'ensemble de la production, augmentant de 0,3% sur le mois malgré un fort recul de la production automobile (-4,6%). La production minière (charbon, hydrocarbures) a reculé de 0,3% et que celle des services d'utilité publique (eau, électricité) a décliné de 0,5%.

Le taux d'utilisation des capacités industrielles s'est un peu replié à 78,4%, contre 78,5% en septembre (chiffre révisé en hausse), s'inscrivant cependant à un niveau supérieur aux attentes des analystes qui étaient de 78,2%. C'est toutefois encore 8 points en-dessous de la moyenne historique, précise la Fed.

Sur un an, la production industrielle est en hausse de 4,1% ce qui fait dire à Ian Shepherdson de Pantheon MacroEconomics que l'activité manufacturière, dont la promotion est un des chevaux de bataille de l'administration Trump, "est forte".

Mais il avertit que cela a peut-être atteint un sommet. "Davantage de progression apparaît peu probable", dit l'économiste.

"On serait très étonné de voir la croissance de la production aller plus loin. Tous les cycles manufacturiers ont atteint un pic et certains sont en déclin", a-t-il ajouté.

Pour Gregory Daco, d'Oxford Economics aussi, "la dynamique devrait ralentir en 2019".

Il évoque la dissipation du stimulus budgétaire des réductions d'impôts mais aussi les nuages à l'horizon que présente un ralentissement de la demande mondiale. D'autres facteurs vont peser comme "le protectionnisme commercial, les hausses des taux d'intérêts et de coûts de production, ce qui pourrait signifier que le troisième trimestre 2019 constitue le sommet de la croissance de la production industrielle" aux États-Unis.

Selon ses projections, la production industrielle ne devrait plus progresser que de 2,8% l'année prochaine.

