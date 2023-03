Washington (awp/afp) - La production industrielle aux Etats-Unis est restée inchangée en février par rapport au mois précédent, l'activité restant quasi stable dans l'ensemble des secteurs, selon les données publiées vendredi par la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice s'est établi à 102,6 points, soit le même niveau que la valeur révisée enregistrée pour le mois de février. Initialement la Fed avait publié un indice de 103 points pour janvier.

Dans le détail, la production minière et la construction sont les deux secteurs à connaître la plus forte variation d'un mois sur l'autre, minime cependant, avec un recul respectif de 0,6 point et de 0,5 point. A l'inverse celle des services d'utilité publique (eau, électricité) est en légère hausse, de 0,5 point.

Sur un an, la variation est là encore très légère, avec une baisse de 0,2 point.

Le taux d'utilisation des capacités industrielles reste également inchangé entre janvier et février, à 78 points, en hausse de 1,6 point par rapport à février 2022 mais inférieur à la moyenne calculée entre 1972 et 2022 (79,6 points).

afp/rp