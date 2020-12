USA: la production industrielle solide en novembre, grâce à l'automobile (Fed)

Washington (awp/afp) - La production industrielle aux Etats-Unis a progressé en novembre, tirée par les usines automobiles, mais reste à des niveaux inférieurs à ceux d'avant la pandémie, selon les données publiées mardi par la Banque centrale américaine (Fed).

La hausse a été de 0,4% en novembre, légèrement plus que les 0,3% attendus par les analystes. Mais cette croissance est moins élevée que celle d'octobre, révisée en baisse, à 0,9% contre 1,1% initialement estimé.

La production reste inférieure de 5% à son niveau d'avant la pandémie, et de 5,5% par rapport à celui de novembre 2019, précise la Fed.

L'arrêt brutal de l'activité économique en mars, face à la progression du Covid-19 aux Etats-Unis, avait fait chuter l'indice, qui avait plongé de 16,5% en avril par rapport à son niveau de février.

Le taux d'utilisation des capacités industrielles s'améliore un peu, pour atteindre 73,3% - comme en novembre 2019 - contre 73% en octobre, selon un chiffre revu en légère hausse.

Dans le détail, la production manufacturière a progressé de 0,8%, en hausse pour le septième mois d'affilée, notamment grâce à une hausse de 5,3% de la production d'automobiles et de pièces détachées, souligne la Fed. Cette production est toutefois en baisse de 3,7% par rapport à novembre 2019.

La production minière et pétrolière, qui évolue en dents de scie, a été sur un mois en hausse de 2,3% en novembre, mais a plongé de 12,5% par rapport à novembre 2019.

Quant aux services d'utilité publique (eau, électricité), leur production recule de 4,3% par rapport à octobre, et de 8,9% comparé à il y a un an.

Le ralentissement de l'activité s'explique par "l'investissement des entreprises (qui) reste assez faible" et par la demande des consommateurs, qui était restée solide malgré la crise grâce aux aides publiques, mais diminue désormais, expliquent les analystes d'Oxford Economics dans une note.

Dans la région de New York, la croissance de l'activité manufacturière a ralenti en décembre, pour le troisième mois d'affilée, selon l'indicateur mensuel Empire State également publié mardi par la Fed. Toutefois, l'emploi dans ce secteur a grimpé et atteint un plus haut en plus d'un an.

