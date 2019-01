USA: la production industrielle termine 2018 sur une note positive

Washington (awp/afp) - La production industrielle aux Etats-Unis est restée ferme en décembre, progressant un peu au-dessus des prévisions des analystes, selon les chiffres de la Réserve fédérale (Fed) publiés vendredi.

La production industrielle a avancé de 0,3% le mois dernier, alors que les analystes misaient sur un gain de 0,2%.

La clémence de l'hiver jusqu'ici a fait chuter la production des services d'utilité publique (électricité, chauffage..) de 6,3% mais la production manufacturière a fait un bond de 1,1%, sa plus forte hausse depuis février, tirée par une forte performance de l'industrie automobile.

La production des mines et de l'extraction pétrolière a avancé de 1,5%.

La Réserve fédérale a toutefois nettement révisé en baisse son estimation de novembre qui finalement a montré une avancée de 0,4% et non plus de 0,6% de la production industrielle.

Pour l'ensemble de 2018, la production a gagné 4% dont +3,2% pour l'industrie manufacturière.

En décembre, le taux d'utilisation des capacités industrielles a augmenté à 78,7%, son taux le plus fort depuis presque quatre ans mais il reste en pourcentage en dessous de sa moyenne historique.

