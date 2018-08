USA: la productivité accélère au 2e trimestre

Washington (awp/afp) - La productivité aux Etats-Unis a avancé plus vite que ne l'estimaient les analystes au 2e trimestre pour atteindre son rythme le plus fort en plus de trois ans, selon une première estimation du département du Travail publiée mercredi.

D'avril à juin, la productivité a progressé de 2,9% alors que la production a gagné 4,8% (contre +2,6% au 1er trimestre) tandis que les heures travaillées ont progressé de 1,9% (contre +2,3% au trimestre précédent).

Les prévisions médianes des analystes étaient une progression de 0,2%. Au 1er trimestre, la productivité n'avait avancé que de 0,3% (chiffre révisé à la baisse).

Sur un an, du 2e trimestre 2017 au 2e trimestre 2018, la productivité est en hausse de 1,3%.

Le coût unitaire de la main d'oeuvre a fortement baissé à la surprise générale, à -0,9%. C'est le résultat d'une augmentation de la rémunération horaire moindre à 2% et de celle de la productivité (+2,9%).

L'économie américaine connaît depuis plusieurs années un faible progrès de sa productivité, élément clé de la croissance et de l'amélioration du niveau de vie.

La progression de la productivité a été de seulement 0,1% en 2016, et de 1,1% l'année dernière. Les analystes prévoient qu'elle grimpe à 1,5% cette année.

Cette amélioration est notamment due à une augmentation des investissements des entreprises mais aussi au fait que les rémunérations n'augmentent guère, maintenant le coût de l'emploi sous contrôle.

