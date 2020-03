USA: le coronavirus fait chuter la confiance des consommateurs début mars

Washington (awp/afp) - La confiance des consommateurs aux Etats-Unis a fortement diminué en mars à mesure de la propagation du coronavirus mais ils n'ont pour le moment pas cédé à la panique, selon l'estimation préliminaire de l'enquête de l'Université du Michigan publiée vendredi.

L'indice de confiance a perdu 5,4 points pour tomber à 95,6, à peine plus que les estimations des analystes qui tablaient sur 95. Cette chute intervient après un mois de février qui avait frôlé le pic atteint en mars 2018.

"Le moral des consommateurs a reculé début mars en raison de la propagation du coronavirus et de la forte baisse des cours des actions", a commenté Richard Curtin, chef économiste en charge de cette enquête bimensuelle.

Il s'attend à une plus ample dégradation de la confiance à mesure que le coronavirus gagne du terrain tout en soulignant que pour le moment, "la pandémie est largement considérée comme un événement temporaire".

Selon cette enquête, l'indice mesurant la confiance en l'économie pour les douze prochains mois s'est effondré de 29 points.

"En revanche, les consommateurs ont jugé les perspectives économiques au cours des cinq prochaines années plus favorablement que le mois dernier", relève Richard Curtin.

L'économiste souligne par ailleurs que bien que les efforts de confinement de la pandémie les plus efficaces soient des fermetures généralisées et l'auto-isolement, ces mêmes actions sont celles qui ont le plus grand impact négatif sur l'économie.

Ces mesures "augmentent considérablement la probabilité que la pandémie soit suivie d'une récession qui dure plus longtemps que le virus", a-t-il observé.

Dans le détail, l'indice portant sur les attentes, principal indicateur des conditions économiques des mois à venir, a perdu 6,8 points à 85,3.

L'indice mesurant la confiance sur la conjoncture actuelle a perdu 2,3 points à 112,5.

afp/rp