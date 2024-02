Washington (awp/afp) - Le déficit budgétaire des Etats-Unis devrait grimper de plus de 60% au cours des dix prochaines années, a averti mercredi le Bureau du budget du Congrès (CBO), un organisme indépendant, alors que républicains et démocrates, en pleine campagne électorale, s'accusent mutuellement de gonfler la dette.

Le déficit devrait atteindre 2.600 milliards de dollars en 2034, selon les prévisions actualisées de cette agence indépendante politiquement, chargée de fournir au Congrès des analyses budgétaires et économiques.

"Depuis la Grande Dépression (des années 1930, NDLR), les déficits n'ont dépassé ce niveau que pendant et peu après la Seconde Guerre mondiale, la crise financière de 2007-2009 et la pandémie de coronavirus", détaille le CBO.

En cause notamment, la hausse des taux d'intérêt, précise Phillip Swagel, directeur du CBO, qui pointe également du doigt "deux tendances sous-jacentes (...): le vieillissement de la population et la croissance des coûts pour l'Etat fédéral des soins de santé par bénéficiaire".

Cela devrait faire gonfler la dette, de 99% du PIB (produit intérieur brut) fin-2024 à 116% fin-2034, le plus haut niveau jamais atteint.

Et "après 2034, la dette continuera de grossir si les lois restent inchangées", a averti le CBO.

Le tableau est cependant un peu moins sombre que celui qui avait été présenté il y a un an. Le déficit attendu dans 10 ans ressort inférieur d'environ 7% à ce qui avait été anticipé lors des prévisions de 2023.

Cela est lié notamment à l'accord adopté au Congrès début juin pour suspendre le plafond de la dette et éviter un défaut de paiement des Etats-Unis, ainsi qu'à d'autres textes adoptés ultérieurement.

Ces "modifications législatives réduisent les déficits de 2.600 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années", a commenté Phillip Swagel.

Il met également en avant une production économique "plus importante, en partie grâce à un plus grand nombre de personnes sur le marché du travail", et ce "principalement en raison d'une immigration nette plus élevée".

afp/rp