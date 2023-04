Washington (awp/afp) - Le déficit budgétaire des Etats-Unis s'est creusé au cours des six derniers mois, a annoncé mercredi le département du Trésor, qui a par ailleurs précisé que les faillites de Silicon Valley Bank (SVB) et Signature Bank avaient amputé le budget de 29 milliards de dollars.

Le déficit a grimpé à plus de 1.100 milliards de dollars sur les six premiers mois de l'exercice fiscal 2023, c'est-à-dire d'octobre à mars.

Les recettes ont, elles, reculé de 3% par rapport à la même période de l'exercice précédent, tandis que les dépenses ont grimpé de 13%.

Dans le détail, les revenus issus des impôts payés par les particuliers ont diminué.

En revanche, les dépenses liées aux retraites, celles destinées à la santé des plus pauvres et des plus âgés (programmes Medicare et Medicaid) ainsi que celles de la défense ont augmenté.

Au sein des dépenses figurent 29 milliards de dollars versés par l'agence américaine de garantie des dépôts bancaires, la FDIC, "liés à Silicon Valley Bank et Signature Bank", a précisé à des journalistes un responsable du Trésor.

Aux Etats-Unis, les dépôts bancaires sont protégés par la FDIC jusqu'à 250.000 dollars par établissement et par client. Mais les autorités américaines avaient décidé, exceptionnellement, de garantir la totalité des dépôts pour SVB et Signature Bank, afin de pour rassurer l'opinion.

