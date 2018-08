USA: le déficit commercial augmente de 7,3% à 46,3 milliards de dollars en juin

Washington (awp/afp) - Le déficit commercial a fait en juin un bond inédit depuis 19 mois, sous l'effet d'une baisse des exportations de voitures et d'avions quand les importations ont continué de s'accroître, selon des données publiées vendredi par le département au Commerce.

Le déficit des biens et services s'est établi à 46,3 milliards de dollars (+7,3%) avec des exportations en recul de 0,7% à 213,8 milliards et des importations en progression de 0,6% à 260,2 milliards. La hausse du déficit commercial américain est supérieure à celle anticipée par les analystes, qui tablaient sur 45,6 milliards après 43,1 milliards enregistrés en mai.

Ce fort rebond du déficit intervient après un recul marqué en mai qui avait fait tomber le déficit commercial américain à son plus bas niveau en 18 mois.

Cumulé depuis le début de l'année, le déficit s'inscrit de nouveau en forte hausse (+7,2%) pour atteindre 291,2 milliards.

En juin, les exportations d'avions civils ont baissé de 200 millions, celles de voitures de 900 millions tandis que les importations de préparations pharmaceutiques et de produits pétroliers ont augmenté respectivement de 1,5 milliard et de 1,2 milliard.

Les exportations dans le secteur des boissons et de l'alimentaire ont également baissé (-0,3%), ce qui pourrait s'expliquer par les tensions commerciales entre les Etats-Unis et ses principaux partenaires.

Washington a imposé depuis le 1er juin des taxes douanières supplémentaires sur l'acier et l'aluminium européen, canadien et mexicain et ses partenaires ont pris des représailles sur des produits américains notamment dans le secteur alimentaire et agricole.

Les seules exportations de soja ont néanmoins encore augmenté (+1,6% à 4,2 milliards). Comme le mois dernier, les importateurs de cette denrée, en particulier chinois, ont probablement voulu augmenter le volume acheté avant l'entrée en vigueur de taxes douanières américaines début juillet. La Chine est le principal débouché pour le soja américain.

Ceci n'a pas empêché le déficit des biens des Etats-Unis avec la Chine de se creuser encore en juin (+1,3% à 32,45 mds USD) alors que Donald Trump exige de Pékin une réduction du déficit américain de 200 milliards de dollars.

Le déficit des marchandises s'est également inscrit en hausse avec le Canada (+22,4%), le Mexique (+14,25%), les deux partenaires des Etats-Unis du traité de libre-échange nord-américain (Aléna) en cours de renégociation depuis près d'un an.

Avec l'Union européenne, le déficit des biens a rebondi de 7,8%. Washington et Bruxelles ont annoncé la semaine dernière un armistice commercial.

Cette trêve a permis à l'UE d'éloigner, pour le moment du moins, la menace de droits de douane sur les importations automobiles dans les Etats-Unis -- ce qui inquiétait particulièrement l'Allemagne, grande exportatrice de voitures en Amérique du Nord.

afp/rp