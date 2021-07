USA: le déficit commercial se creuse de nouveau en mai (+3,1%)

Washington (awp/afp) - Le déficit commercial des Etats-Unis est reparti à la hausse en mai après avoir fortement baissé en avril, avec des importations de biens en hausse, notamment en provenance des pays membres de l'Union européenne, a annoncé le département du Commerce vendredi.

Le déficit s'est affiché à 71,2 milliards de dollars, un peu moins qu'attendu (71,4 milliards), progressant de 3,1% par rapport au mois précédent.

Les importations ont augmenté de 1,3% à 277,3 milliards de dollars et les exportations de 0,6% à 206 milliards.

Le déficit commercial des Etats-Unis avait atteint des records en février puis en mars, avant de se résorber un peu en avril, mois pour lequel le département du Commerce a révisé les données en hausse, à 69,1 milliards contre 68,9 milliards annoncé précédemment.

En mai, les Américains ont été plus friands de produits alimentaires. Les importations de produits industriels comme le pétrole ou le bois ont aussi augmenté.

Celles d'ordinateurs et d'équipements de télécommunication ont en revanche baissé.

Du côté des exportations, les Etats-Unis ont vendu à l'étranger plus de biens de consommation comme des produits pharmaceutiques et plus de produits alimentaires.

Le pays a parallèlement exporté moins de voitures et d'avions civils.

Pour les seuls biens et par zone géographique, le déficit s'est réduit de près de 16% avec la Chine et de 22% avec le Mexique.

Il s'est en revanche creusé avec l'UE de 15% et avec le Canada de 58%.

afp/rp