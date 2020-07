USA: le déficit commercial se creuse de près de 10% en mai

Washington (awp/afp) - Le déficit commercial américain s'est creusé de près de 10% en mai, l'économie américaine tournant au ralenti à cause de la pandémie, selon les données du département du Commerce publiées jeudi.

Le solde des échanges des biens et services s'est établi à -54,6 milliards de dollars contre -49,8 milliards de dollars un mois plus tôt. C'est un peu plus que le déficit de 53 milliards de dollars attendu par les analystes. Les exportations ont reculé de 4,4% à 144,5 milliards de dollars et les importations n'ont que légèrement reculé (-0,9%) à 199,1 milliards.

Malgré les difficultés à collecter des statistiques fiables en temps de pandémie -- dont l'impact précis est impossible à tirer des données collectées -- le ministère estime que les chiffres publiés jeudi correspondent aux normes exigées des statistiques officielles.

Parmi les exportations en baisse, le département du Commerce note en particulier le repli des exportations de matériels industriels (-3,9 milliards de dollars par rapport à avril). Les exportations de services ont baissé de 1,1 milliard.

Du côté des importations, le secteur automobile affiche une chute de 4,4 milliards de dollars.

Par zone géographique, le déficit avec la Chine s'est creusé de 1,9 milliards de dollars à 27,9 milliards de dollars, celui enregistré dans les échanges avec l'Union européenne s'est réduit de 1,6 milliard à 12,7 milliards.

afp/al