Washington (awp/afp) - Le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé en juillet, mais moins qu'attendu, les importations ayant plus augmenté que les exportations, selon les données publiées mercredi par le département du Commerce.

Le déficit des échanges de biens et services avec le reste du monde s'est établi à 65,0 milliards de dollars (57,9 milliards de francs suisses) en juillet.

Cela représente 1,3 milliard de plus qu'en juin, mois qui avait enregistré un déficit de 63,7 milliards, selon des données révisées en baisse.

A noter que les exportations de véhicules et pièces détachées automobiles des Etats-Unis ont enregistré un record.

"Les flux commerciaux ont rebondi pour débuter le troisième trimestre (...). Mais les niveaux sont en baisse par rapport à il y a un an", souligne Rubeela Farooqi, économiste pour High Frequency Economics.

"La vigueur du mois de juillet pourrait signaler une certaine stabilisation de la demande", souligne-t-elle, ajoutant qu'"un nouvel affaiblissement à l'avenir ne serait pas surprenant compte tendu du resserrement de la politique monétaire à l'échelle mondiale, qui pèse sur la demande et l'activité économique".

Les banques centrales dans les principales économies ont en effet relevé leurs taux, afin de renchérir le coût du crédit pour ralentir la demande, et ainsi tenter de faire ralentir l'inflation.

Dans le détail, les importations ont augmenté de 1,7% par rapport à juin, à 316,7 milliards, tirées par les biens de consommation et d'équipement.

Les exportations ont elles grimpé de 1,6%, à 251,7 milliards.

Le déficit s'est de nouveau accru avec la Chine, principal partenaire commercial des Etats-Unis (+1,2 milliard de dollars à 24 milliards). Les Etats-Unis enregistrent également des déficits avec l'Union Européenne et le Mexique, qui figurent respectivement sur la 2e et la 3e marche du podium (17,3 et 12,8 milliards de dollars).

