USA: le déficit commercial se réduit en juin grâce aux exportations

Washington (awp/afp) - Le déficit commercial américain s'est réduit de 7,5% en juin, grâce à une hausse des exportations notamment de véhicules et pièces détachées automobiles, selon les données du département du Commerce publiées mercredi.

Le solde des échanges des biens et services s'est établi à -50,7 milliards de dollars (-46 milliards de francs suisses), par rapport à 54,8 milliards en mai, selon une révision des données également publiée mercredi.

Le déficit est toutefois plus élevé que les 49,3 milliards attendus par les analystes.

Les exportations ont augmenté de 9,4% en 158,3 milliards. La hausse des importations a été moins importante, de 4,7%, à 208,9 milliards de dollars.

Tant les exportations que les importations "sont en hausse à partir de niveaux bas. Les flux commerciaux ont été faibles et resteront probablement limités en raison d'un contexte de croissance mondiale faible et d'une demande intérieure et extérieure modérée", a commenté dans une note Rubeela Farooqi, de High Frequency Economics.

Sur un an, le déficit commercial s'est réduit de 7,8%, à 23,1 milliards de dollars. Les échanges commerciaux internationaux ont été très ralentis avec la pandémie: les exportations sont inférieures de 15,7% à leur niveau de juin 2019, les importations sont inférieures de 14,2%.

