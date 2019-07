USA: le déficit se réduit en juin mais continue de gonfler pour l'exercice 2019

Washington (awp/afp) - L'exercice budgétaire des Etats-Unis a accusé un déficit réduit en juin par rapport à un an plus tôt, alors que ce mois est le plus souvent excédentaire, a annoncé le Trésor américain jeudi.

Le déficit s'est établi à 8 milliards de dollars en juin contre 75 milliards un an plus tôt, soit une baisse de 89%. Mais en tenant compte des changements calendaires, le déficit est en hausse de 85% à 55 milliards de dollars en juin, un mois qui présente des comptes en général excédentaires (52 fois au cours des 65 dernières années).

Sur les neuf premiers mois de l'exercice qui commence en octobre, recettes et dépenses ont atteint un niveau record, respectivement à 2.541 milliards de dollars et à 3.148 milliards.

Après les réductions d'impôts aux entreprises et aux ménages, ces recettes n'ont augmenté que de 3% tandis que les dépenses sur neuf mois sont en hausse de 7%.

Le déficit depuis le début de l'exercice se monte déjà à 747 milliards de dollars, soit 140 milliards de plus (23%) qu'il y a un an.

Lors du précédent exercice clos en septembre 2018, le déficit budgétaire avait atteint 779 milliards de dollars, en hausse de 17%.

Il devrait grimper cette année à près de 900 milliards de dollars, selon les services du budget du Congrès (CBO) qui prévoient qu'à partir de 2022 il dépassera le millier de milliards de dollars.

Un porte-parole du Trésor n'a pas voulu faire de commentaire jeudi sur le plafond de la dette qui s'approche alors que l'Etat va avoir besoin d'emprunter pour couvrir ce déficit grandissant.

La dernière lettre du secrétaire au Trésor Steven Mnuchin au Congrès, qui remonte au 23 mai, indiquait que l'Etat fédéral serait en manque de ressources et ne pourrait plus emprunter "à la fin de l'été".

Le plafond d'endettement situé à près de 22.000 milliards de dollars a été réinstauré le 2 mars.

Un centre de réflexion, le Bipartisan Policy Center, a affirmé cette semaine que, comme les recettes fiscales en provenance des entreprises notamment ont été moins bonnes que prévu, l'administration pourrait manquer de fonds dès septembre.

Une première estimation en mai par ce centre de réflexion avait évoqué la date limite d'octobre, voire novembre.

La prérogative du Congrès pour relever le plafond de la dette a régulièrement été une épée de Damoclès pour l'administration américaine ces dernières années.

L'incertitude autour de la date à partir de laquelle l'Etat fédéral pourrait manquer de liquidités à la fin de l'été et tomber en défaut de paiement est rendue d'autant plus criante que le Congrès sera en vacances en août pour ne revenir qu'après le week-end férié du Labor Day début septembre.

afp/rp