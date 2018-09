USA: le moral des ménages rebondit en septembre

Washington (awp/afp) - La confiance des consommateurs aux Etats-Unis s'améliore nettement en septembre aux Etats-Unis pour atteindre un pic, a annoncé vendredi l'Université du Michigan qui attribue ce regain d'optimisme au plein emploi et à la hausse des salaires.

L'indice s'est établi à 100,8 points pour le début du mois de septembre contre 96,2 points pour l'ensemble du mois d'août, selon une estimation préliminaire. A 100,8 points, il s'agit du second plus haut niveau depuis 2004 après les 101,4 points atteints en mars dernier, a détaillé l'université dans un communiqué.

L'amélioration du moral concerne "tous les principaux groupes socio-économiques", observe Richard Curtin, l'économiste en chef, cité dans le texte.

Dans le détail, le sous-indice portant sur les conditions actuelles a gagné 5,4 points pour s'établir à 116,1 points.

Celui portant sur les attentes économiques a gagné 4 points pour atteindre 91,1 points, son plus haut niveau depuis juillet 2004. Ceci est "largement dû à des perspectives plus favorables en matière d'emploi et de revenus", explique l'économiste.

L'emploi américain toujours très dynamique a enfin fait grimper les salaires en août, avec un taux de chômage (3,9%) qui reste proche de son plus bas niveau en près de 20 ans. A 2,9%, la hausse du salaire horaire moyen sur un an en août est la plus forte depuis juin 2009.

"Les consommateurs anticipent une croissance continue de l'économie qui pourrait générer plus d'emplois et réduire le taux de chômage au cours de l'année à venir", a ajouté Richard Curtin.

Il note néanmoins que si les consommateurs interrogés sont plus nombreux à tabler sur une expansion économique ininterrompue au cours des cinq prochaines années, ils sont presque autant à anticiper un retournement de la conjoncture économique pour la même période.

En outre, les consommateurs se disent toujours préoccupés par la guerre commerciale et l'imposition de tarifs douaniers américains sur les importations en provenance des partenaires commerciaux des Etats-Unis.

Il s'agit de leur principale inquiétude.

La possibilité que les taxes douanières pèsent sur l'économie américaine a été citée de manière spontanée par un tiers des consommateurs interrogés au cours des trois derniers mois, relève Richard Curtin. Un cinquième d'entre eux citait ce scénario les quatre mois auparavant.

L'administration Trump a pris ces derniers mois une série de mesures protectionnistes: taxes douanières de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium, taxes de 25% sur 50 milliards de marchandises chinoises.

Les principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis, dont le Canada, la Chine, l'Union européenne et le Mexique, ont répliqué en annonçant des taxes douanières sur des marchandises américaines.

