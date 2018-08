USA: le moral des ménages tombe à un plus bas en août (Uni Michigan)

Washington (awp/afp) - La confiance des consommateurs aux Etats-Unis s'est détériorée moins que prévu en août aux Etats-Unis tombant toutefois à son plus bas niveau depuis janvier, selon l'Université du Michigan qui a publié vendredi son estimation définitive.

L'indice s'est établi à 96,2 points contre 95,3 points estimés à la mi-août et contre 95,5 points anticipés par les analystes pour la totalité du mois d'août.

En juillet, il s'était hissé à 97,9 points.

"Bien qu'il y ait eu un léger rebond à la fin du mois d'août, le moral des consommateurs demeure à son plus bas niveau depuis janvier", commente Richard Curtin, l'économiste en chef, cité dans un communiqué, soulignant que l'essentiel du déclin enregistré en août est à imputer à la dégradation de la perception des conditions économiques actuelles.

Le sous-indice portant sur les conditions actuelles a en effet perdu 3,6 points pour s'établir à 110,3 points, soit son plus bas niveau depuis novembre 2016.

"Ces résultats contrastent nettement avec des enquêtes (d'opinion) récentes qui étaient très positives sur la croissance de l'économie nationale", note Richard Curtin, qui pointe notamment du doigt la hausse des taux d'intérêt.

En revanche, le sous-indice relatif aux attentes économiques s'est maintenu en août à 87,1 points après 87,3 points en juillet.

L'Université du Michigan souligne que cet optimisme en l'avenir s'explique principalement par "les revenus à venir et la certitude sur l'emploi".

"Alors que les attentes relatives aux salaires et les gains en termes d'emploi demeurent solides, le taux d'inflation anticipé s'est aussi hissé à son plus haut niveau en quatre ans", note néanmoins Richard Curtin.

Il explique que l'accélération de l'inflation s'explique non seulement par la hausse des taxes douanières sur les biens mais aussi par des attentes de croissance économique robuste.

Les chiffres de l'inflation pour le mois d'août n'a pas encore été communiqué mais celle-ci a grimpé en juillet sur un an à son plus haut niveau depuis six ans, à 2,3%, selon l'indice PCE publié jeudi par le département du Commerce.

Elle était de 2,2% en mai et juin.

