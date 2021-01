USA: le moral des petites entreprises chute en décembre, au plus bas depuis mai

Washington (awp/afp) - Les petites entreprises des Etats-Unis restent très inquiètes des perspectives économiques, et leur moral est tombé en décembre au plus bas depuis le mois de mai, selon l'enquête mensuelle de la Fédération nationale des entreprises indépendantes (NFIB) publiée mardi.

L'indice a reculé de 5,5 points en décembre, pour tomber à 95,9 points. Il tombe ainsi sous les 98 points, qui est la moyenne des indices publiés depuis 1973.

"La baisse de l'optimisme des petites entreprises ce mois-ci est historiquement élevée, due en majeure partie aux perspectives de ventes et de conditions commerciales pour 2021", a déclaré Bill Dunkelberg, économiste en chef de la NFIB, cité dans le communiqué.

"Les petites entreprises sont préoccupées par la politique économique à venir dans la nouvelle administration" de Joe Biden, qui doit prendre ses fonctions à la Maison Blanche le 20 janvier, mais aussi par la hausse continue des cas de Covid-19 "qui entraîne de nouvelles fermetures d'entreprises ordonnées par les gouvernements (locaux) à travers le pays", a-t-il précisé.

Les dirigeants sont bien plus pessimistes que le mois précédent quant à leur environnement des six prochains mois: l'indice plonge de 24 points et tombe en territoire négatif, à -16%.

Seul une des dix composantes de l'indice s'améliore - le niveau des stocks -, les neuf autres reculant, qu'ils concernent l'emploi, les ventes, les perspectives économiques ou les projets d'investissements.

Par ailleurs, 3% seulement des dirigeants de petites entreprises ont déclaré que leurs besoins en crédits n'étaient pas entièrement satisfaits, tandis que 26% ont pu obtenir les fonds dont ils avaient besoin. Mais la grande majorité de ces dirigeants, 60%, n'est pas intéressée par un prêt.

Cette étude mensuelle est publiée au lendemain du lancement du nouveau programme de prêts aux PME du gouvernement fédéral américain, baptisé PPP, et doté de 284 milliards de dollars. Il avait été approuvé fin décembre par le Congrès et le président Donald Trump, dans le cadre d'un nouveau plan d'aides économiques.

En réponse aux critiques qui avaient fusé lors de la première salve de prêts au printemps et à l'été, ceux-ci aideront en priorité les entreprises dirigées par des minorités: seules les plus petites banques, dont celles s'adressant habituellement aux communautés défavorisées par les établissements financiers traditionnels, pourront déposer des dossiers au nom de leurs clients lors des premiers jours.

