USA: le taux à cinq ans supérieur au 30 ans, une première depuis 2006

Paris (awp/afp) - Le taux de l'emprunt américain à 5 ans est passé au-dessus de celui à 30 ans aux Etats-Unis lundi, une première depuis 2006, signe de la pression de l'inflation sur l'économie américaine et de la crainte d'une récession économique par les investisseurs.

A 10H15, le taux des bonds du Trésor américains pour l'emprunt à cinq ans grimpait à 2,643%. Il était donc supérieur à celui pour les bonds du Trésor à échéance trente ans qui progressait bien moins fortement à 2,595%.

Le taux à trois ans (2,630%) est aussi devenu supérieur à celui à échéance trente ans.

C'est la première fois depuis 2006 que cette situation se produit.

Cela va à l'encontre de la logique financière ordinaire: en temps normal, plus un investissement s'effectue sur une durée courte, plus le rendement est bas. À l'inverse, plus l'argent investi est bloqué pour une longue période, plus le taux d'intérêt doit venir compenser les risques de l'investissement à long terme.

La courbe des taux, qui représente les taux d'intéret selon les différentes échéances, est donc normalement croissante. Dans le cas présent où les taux courts deviennent supérieurs aux taux longs, la courbe est dite inversée, signe que le marché juge que le risque économique s'accroît à court terme.

"La courbe des taux est traditionnellement vue comme un indicateur avancé du cycle économique. Une inversion de la courbe suggère une récession, même si cela ne se produit pas toujours", explique à l'AFP Nordine Naam, analyste chez Natixis.

Les taux à court terme évoluent traditionnellement de pair avec la politique monétaire de la Banque centrale américaine (Fed). Or, celle-ci s'est engagée sur la voie d'une série de remontée de ses taux directeurs, de manière à contenir une inflation au plus haut depuis 40 ans.

Les investisseurs anticipent une accélération de ce mouvement. Lors de sa dernière prise de parole, le 21 mars, le président de la Fed Jerome Powell, a affiché sa détermination et il s'est dit prêt à "agir plus agressivement".

Relever les taux directeurs pousse les banques commerciales à proposer des taux d'intérêt plus élevés pour les crédits qu'elles accordent à leurs clients, particuliers comme Etats, ce qui freine l'activité économique.

Mais Jerome Powell a également affiché son assurance que l'économie américaine, "très, très solide", puisse encaisser les hausses de taux.

