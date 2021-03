USA: le taux obligataire à 10 ans monte à son plus haut de l'année

New York (awp/afp) - Le rendement à 10 ans sur les bons du Trésor américain est monté vendredi à son plus haut de l'année et à un pic en plus d'un an après l'annonce d'une forte hausse des créations d'emplois aux Etats-Unis le mois dernier.

Le taux obligataire à 10 ans a atteint 1,62% dans la matinée, un niveau plus vu depuis le 12 février 2020. Le taux à 30 ans était aussi en progression et s'établissait aux alentours de 2,33%.

Les taux sur les obligations américaines, qui évoluent en sens inverse du prix des obligations, n'ont eu de cesse de progresser depuis le début de l'année.

Le marché est préoccupé par un risque d'inflation avec la redémarrage de l'économie américaine et la campagne de vaccination contre le Covid-19.

Les tentatives du président de la Réserve fédérale Jerome Powell pour apaiser ces craintes n'ont jusqu'à présent pas réellement porté leurs fruits.

Par conséquent, de nombreux investisseurs anticipant une hausse des prix et une éventuelle remontée des taux directeurs de la Fed cherchent à vendre leurs obligations, ce qui fait mécaniquement monter leurs rendements.

Vendredi, des chiffres du gouvernement américain montrant un bond des créations d'emplois aux États-Unis en février ont agi comme un nouveau signe d'une reprise de l'activité.

En février, 379.000 emplois ont été créés aux États-Unis, soit près de trois fois plus qu'en janvier, selon les données du département du Travail.

afp/al