USA : les commandes de biens durables augmentent plus que prévu en août

Washington (awp/afp) - Les commandes de biens durables ont augmenté bien plus que prévu en août aux États-Unis, largement tirées par le secteur des transports et de l'aéronautique civile, selon les données publiées lundi par le département du Commerce.

Les commandes ont enregistré une hausse de 1,8% à 263,5 milliards de dollars. C'est bien plus que les +0,6% attendus par les analystes. Et cette hausse est d'autant plus forte que les données du mois de juillet ont été révisées en hausse avec une augmentation de 0,5% au lieu d'une baisse de 0,1%.

Hors transport, les nouvelles commandes ne progressent que de 0,2%, en dessous des prévisions des analystes qui étaient de +0,6%.

Et si l'on exclut le secteurs de la défense, les nouvelles commandes augmentent de 2,4%, précise le ministère dans un communiqué.

Les biens considérés comme durables sont ceux utilisés pendant trois ans ou plus comme les voitures, les appareils électroménagers ou électroniques.

Dans le détail, les secteurs de l'aéronautique civil, des biens d'équipements et des équipements de transport ont enregistré les plus fortes hausses, respectivement de 77,9%, 6,7% et 5,5%k

Le secteur automobile (moteurs et pièces détachées), dont la production tourne au ralenti depuis plusieurs mois à cause de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, a en revanche enregistré une baisse des commandes de 3,1%.

Le secteur de l'aéronautique de défense recule encore plus fortement (-17,8%).

