Washington (awp/afp) - Les commandes de biens durables ont encore connu une forte hausse au mois de juin aux Etats-Unis, pour le quatrième mois consécutif, dépassant même les attentes des marchés, en particulier sous l'effet des équipements de transports, selon les données publiées jeudi par le ministère du Commerce.

Le montant total des commandes s'est élevé à 302,5 milliards de dollars, soit 4,7% de mieux qu'en mai, mois pour lequel les données ont d'ailleurs été revues en légère hausse (2% au lieu de 1,7% annoncé initialement).

Les commandes de juin dépassent ainsi largement les attentes des analystes, qui tablaient plutôt sur un ralentissement du rythme, à tout juste 1%, selon le consensus publié par briefing.com.

Hors transports, dont l'activité reste fortement liée aux commandes d'appareils dans le transport aérien et livrés d'un mois sur l'autre, la tendance reste également à la hausse mais nettement plus modestement, de 0,6%, là encore supérieure aux attentes des analystes (+0,2%), et dans la continuité du mois de mai, qui a connu une hausse similaire.

Si l'on exclut désormais les commandes militaires, également très cycliques, la tendance est à une hausse encore plus marquée, de 6,2%

Le secteur des transports soutient donc largement le rythme des commandes de biens durables, avec une progression de 12,1% par rapport au moins précédent, sous l'effet des commandes dans le secteur aérien, qui s'envolent de 69,4%, alors que les commandes d'avions militaires augmente plus modestement (+5,5%).

Les autres véhicules motorisés, en particulier voitures deux roues et poids lourds, voient leurs commandes augmenter très modestement (+0,3%).

Du côté des livraisons, la tendance également légèrement positive, avec une petite hausse de 0,3%, cette fois principalement sous l'effet d'une hausse des produits transformés issus de la métallurgie.

Les inventaires des entreprises suivent la même tendance, avec une faible hausse de 0,1% par rapport au mois précédent, alors que les commandes non réalisées voient leur hausse s'accélérer par rapport au mois précédent (+1,8% contre +0,8% en mai), sixième mois de hausse depuis le début de l'année.

afp/rp