USA: les commandes de biens durables stagnent en juillet

Washington (awp/afp) - Les commandes de biens durables se sont stabilisées aux Etats-Unis en juillet, un mois marqué par la chute des commandes d'avions militaires, selon les données du département du Commerce publiées mercredi.

Le montant total des commandes s'est élevé à 273,5 milliards de dollars, au même niveau qu'au mois de juin, pour lequel les données ont été révisées en hausse (+2,2% au lieu de +1,9% initialement annoncé).

Les analystes tablaient sur une hausse des nouvelles commandes de 1%, selon le consensus de MarketWatch.

Elles sont en progression de 10,8% sur un an.

Les nouvelles commandes d'avions et de pièces détachées militaires ont dégringolé de près de 50% après avoir bondi de 78,1% au mois de juin.

En revanche, les nouvelles commandes d'avions civils (+14,5%), d'ordinateurs (+4%) et de biens d'équipement (+3,6%) ont progressé.

En excluant le secteur volatil des transports, les nouvelles commandes ont d'ailleurs progressé de 0,3% entre juin et juillet.

"Le contexte compliqué de dépenses plus limitées, d'une inflation très élevée et de conditions financières plus difficiles vont peser sur le sentiment des entreprises et restreindre les dépenses d'équipement", a prédit dans une note Oren Klachkin d'Oxford Economics.

"Le côté positif c'est que l'amélioration des conditions de la chaîne d'approvisionnement va faciliter la capacité des entreprises à poursuivre leurs projets d'investissement et nous ne pensons pas que des taux d'intérêt plus élevés vont trop limiter les plans de dépenses en capitaux", a ajouté l'économiste.

Les biens considérés comme durables sont ceux utilisés pendant trois ans ou plus, comme les voitures, les appareils électroménagers ou électroniques.

Les montants ne sont pas ajustés de l'inflation, ce qui signifie que les ménages et entreprises peuvent acheter moins de biens pour un même montant.

afp/rp