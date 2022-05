USA: les créations d'emplois plus fortes que prévu en avril (+428.000)

Washington (awp/afp) - Le marché de l'emploi a confirmé sa solidité en avril, avec un taux de chômage stable à 3,6% et surtout des créations d'emplois plus fortes que prévu, selon les données du département du Travail publiées vendredi.

Au total, les employeurs ont ajouté 428.000 nouveaux emplois à l'économie notamment dans les secteurs des loisirs, de l'industrie manufacturière et des transports. C'est plus que les 395.000 emplois qui étaient attendus par un consensus d'analystes.

Le taux de chômage est resté à 3,6% proche de son niveau de février 2020, c'est à dire juste avant la propagation de la pandémie quand il était à 3,5% son plus bas niveau depuis 1969.

De plus, le nombre de chômeurs est resté "essentiellement inchangé à 5,9 millions", note le ministère dans son communiqué.

Le taux de chômage des personnes noires ou afro-américaines a par ailleurs diminué le mois dernier, à 5,9% contre 6,2% en mars. Mais il reste très supérieur à celui des Blancs (3,2%, inchangé) et à celui des Hispaniques (4,1%, en baisse de 0,1 point).

Le ministère relève en outre que "le taux d'activité indiquant la part de la population employée ou à la recherche d'un emploi a légèrement diminué par rapport à mars".

Tant le taux de participation au marché de l'emploi, à 62,2%, que le ratio emploi-population, à 60,0% ont peu varié au cours du mois dernier, et sont ainsi chacun inférieurs de 1,2 point de pourcentage à leur niveau de février 2020.

Depuis un an, les entreprises sont confrontées à des pénuries de main d'oeuvre chroniques après de nombreux départs à la retraite pendant la pandémie, et des démissions massives chaque mois pour trouver de meilleures conditions d'emplois. Selon une autre enquête récente du ministère du Travail, il y a plus de 11 millions d'emplois disponibles dans le pays, un record.

Cela a alimenté la hausse des salaires, les employés s'efforçant de fidéliser leurs salariés et d'attirer de nouveaux.

Les salaires se sont ainsi encore inscrits en hausse en avril, +0,3% par rapport à mars. Mais sur un an, ils augmentent de 5,5%, un bond toutefois insuffisant pour compenser l'inflation record.

afp/rp